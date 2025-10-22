Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da silahla annesini yaralayıp iş arkadaşını öldüren zanlı yakalandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde annesini çalıştığı iş yerinde silahla yaralayıp iş arkadaşını öldüren zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 20:53 Güncelleme: 22.10.2025 - 20:53
        Adana'da silahla annesini yaralayıp iş arkadaşını öldüren zanlı yakalandı
        Adana'nın Ceyhan ilçesinde annesini çalıştığı iş yerinde silahla yaralayıp iş arkadaşını öldüren zanlı yakalandı.

        Yalak Mahallesi'nde, annesinin çalıştığı şantiyedeki yemekhaneye giden Süleyman K. (23), annesi Cevriye K. (49) ve aynı yerde çalışan Şemsettin A'ya (57) ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İş arkadaşları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şemsettin A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırılan Cevriye K. ise tedavi altına alındı.

        Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

