Adana'da "2. Kamp, Karavan ve Tiny House Fuarı" başladı

Adana'da karavan, otomotiv, kamp, hobi, avcılık ve doğa sporları ürünlerinin tanıtıldığı "Hobbyport Akdeniz 2. Kamp, Karavan ve Tiny House Fuarı"nın açılışı yapıldı.

Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Jojo Expo Fuarcılık tarafından TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış töreninde, fuarın bu yıl daha geniş kapsamlı olduğunu söyledi.

Fuarın gelecek yıllarda devam etmesini umduğunu dile getiren Küçük, "Doğal yaşamla iç içe olmayı özümseyen, bir hobi sahibi olan insanların her türlü ihtiyaçlarını giderebileceği ürünlerin sergilendiği fuarda, aynı zamanda üretici ve tüketici bir araya getirilmekte, teknolojiden ve dünyadaki gelişmeler sonucunda oluşturulan yeni ürünler sergilenmektedir." dedi.

Jojo Expo Fuarcılık Genel Müdürü Hakan Görkem Işım da farklı illerden gelen 60'tan fazla firmanın, Adana'da ikinci kez doğaseverler ve hobi tutkunlarıyla buluştuğunu belirtti.

Fuarın içeriğindeki sektörlere ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Işım, şöyle konuştu: