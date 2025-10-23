Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da amcasını tüfekle öldüren kişi tutuklandı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde amcasını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 20:39 Güncelleme: 23.10.2025 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da amcasını tüfekle öldüren kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde amcasını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        İddiaya göre, dün akşam Sevinçli Mahallesi'nde iki kardeş M.C. (16) ile Mutlu C. (22) kuş avına çıktı.

        Bu sırada aynı bölgede koyunlarını otlatan amcaları Veysel Ceylan (56), hayvanlarının korktuğunu söyleyerek yeğenlerine tepki gösterdi.

        Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.C. yanında taşıdığı tüfekle amcasına ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede Veysel Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ceylan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan kardeşler jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Ege ve Marmara’da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
        Ege ve Marmara’da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Lionel Messi imzayı attı!
        Lionel Messi imzayı attı!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Adana'da sulama kanalındaki valiz panik yarattı
        Adana'da sulama kanalındaki valiz panik yarattı
        Adana'da ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
        Adana'da ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
        Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezas...
        Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezas...
        Adana'da "Tarımda Biyolojik Mücadelenin Önemi" toplantısı yapıldı
        Adana'da "Tarımda Biyolojik Mücadelenin Önemi" toplantısı yapıldı
        Erkeklere meme kanseri uyarısı
        Erkeklere meme kanseri uyarısı
        Adana'da "2. Kamp, Karavan ve Tiny House Fuarı" başladı
        Adana'da "2. Kamp, Karavan ve Tiny House Fuarı" başladı