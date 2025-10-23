Adana'da amcasını tüfekle öldüren kişi tutuklandı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde amcasını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
İddiaya göre, dün akşam Sevinçli Mahallesi'nde iki kardeş M.C. (16) ile Mutlu C. (22) kuş avına çıktı.
Bu sırada aynı bölgede koyunlarını otlatan amcaları Veysel Ceylan (56), hayvanlarının korktuğunu söyleyerek yeğenlerine tepki gösterdi.
Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.C. yanında taşıdığı tüfekle amcasına ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Veysel Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceylan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan kardeşler jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
