        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 15:40 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:40
        Adana'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Adana'nın Ceyhan ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ceyhan-Kozan kara yolu Mercimek Mahallesi mevkisinde, M.T idaresindeki 27 ALT 161 plakalı tır, karşı yönden gelen Üzeyir Turhan'ın (56) kullandığı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan Turhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü M.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

