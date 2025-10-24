Adana'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Cenaze, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü M.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan Turhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.