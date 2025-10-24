Adana'da işçi servisinin çarptığı motosikletli öldü

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından motosikletin sürücüsü minibüsün altında kalarak sürüklendi. Bu sırada minibüsün motor kısmında da yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.