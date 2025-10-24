Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 2 kişinin kapıdan sarkarak yolculuk yaptığı otobüsün sürücüsüne ceza

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 2 kişinin kapısından sarkarak yolculuk yaptığı özel halk otobüsünün sürücüsüne 2 bin 953 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 18:09 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 2 kişinin kapıdan sarkarak yolculuk yaptığı otobüsün sürücüsüne ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 2 kişinin kapısından sarkarak yolculuk yaptığı özel halk otobüsünün sürücüsüne 2 bin 953 lira ceza uygulandı.

        Seyir halindeki 01 J 0251 plakalı özel halk otobüsünde 2 kişinin kapıdan sarkarak yolculuk yapması üzerine aracı belirleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kozan Caddesi'nde sürücüyü durdurdu.

        Ekipler araç sürücüsüne 2 bin 953 lira ceza kesti.

        Öte yandan aracın bağlı olduğu kooperatifin de sürücüyü 7 gün duraktan uzaklaştırdığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        Adana'da işçi servisinin çarptığı motosikletli öldü
        Adana'da işçi servisinin çarptığı motosikletli öldü
        Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü çıkan yangında öldü
        Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü çıkan yangında öldü
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı
        Muhtar, makamında tabancayla bacaklarından vuruldu
        Muhtar, makamında tabancayla bacaklarından vuruldu
        2 kişinin açık kapısında asılarak yolculuk yaptığı özel halk otobüsünün sür...
        2 kişinin açık kapısında asılarak yolculuk yaptığı özel halk otobüsünün sür...
        Adana'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Adana'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü