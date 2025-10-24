Adana'da 2 kişinin kapıdan sarkarak yolculuk yaptığı otobüsün sürücüsüne ceza

Öte yandan aracın bağlı olduğu kooperatifin de sürücüyü 7 gün duraktan uzaklaştırdığı öğrenildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 2 kişinin kapısından sarkarak yolculuk yaptığı özel halk otobüsünün sürücüsüne 2 bin 953 lira ceza uygulandı.

