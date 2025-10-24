Adana'da 2 kişinin kapıdan sarkarak yolculuk yaptığı otobüsün sürücüsüne ceza
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 2 kişinin kapısından sarkarak yolculuk yaptığı özel halk otobüsünün sürücüsüne 2 bin 953 lira ceza uygulandı.
Seyir halindeki 01 J 0251 plakalı özel halk otobüsünde 2 kişinin kapıdan sarkarak yolculuk yapması üzerine aracı belirleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kozan Caddesi'nde sürücüyü durdurdu.
Ekipler araç sürücüsüne 2 bin 953 lira ceza kesti.
Öte yandan aracın bağlı olduğu kooperatifin de sürücüyü 7 gün duraktan uzaklaştırdığı öğrenildi.
