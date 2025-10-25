Adana'da Uluslararası Çağdaş Mozaik Sempozyumu devam ediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Uluslararası Adana Çağdaş Mozaik Sempozyumu" sürüyor.

Adana Mutfak Müzesi'nde "Özgürlük Yolu" temasıyla gerçekleştirilen sempozyum, 9 ülkeden 11 sanatçının özgün mozaik çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Sanat yönetmenliğini İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi'nin üstlendiği sempozyumda sanatçılar, yaklaşık 2 haftadır kendi sanatsal bakış açılarıyla eserlerini oluşturuyor.

Sempozyum Koordinatörü Neriman Güzel, AA muhabirine, 10 yıldır mozaik sanatıyla ilgilendiğini, 5 yıldır da uluslararası sempozyumları koordine ettiğini söyledi.

Kentte mozaik sempozyumunu geleneksel hale getirdiklerini belirten Güzel, "Adana için büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Bir mozaik sanatçısı olarak bizler bu sanatın çağdaş yorumlarını sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Çağdaş mozaiğin de modern sanatların arasına girmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle de bu şekilde sempozyumlar yaparak sanatımızı insanlarla paylaşmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.