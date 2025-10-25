Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da Uluslararası Çağdaş Mozaik Sempozyumu devam ediyor

        Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Uluslararası Adana Çağdaş Mozaik Sempozyumu" sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 10:33 Güncelleme: 25.10.2025 - 10:33
        Adana Mutfak Müzesi'nde "Özgürlük Yolu" temasıyla gerçekleştirilen sempozyum, 9 ülkeden 11 sanatçının özgün mozaik çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

        Sanat yönetmenliğini İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi'nin üstlendiği sempozyumda sanatçılar, yaklaşık 2 haftadır kendi sanatsal bakış açılarıyla eserlerini oluşturuyor.

        Sempozyum Koordinatörü Neriman Güzel, AA muhabirine, 10 yıldır mozaik sanatıyla ilgilendiğini, 5 yıldır da uluslararası sempozyumları koordine ettiğini söyledi.

        Kentte mozaik sempozyumunu geleneksel hale getirdiklerini belirten Güzel, "Adana için büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Bir mozaik sanatçısı olarak bizler bu sanatın çağdaş yorumlarını sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Çağdaş mozaiğin de modern sanatların arasına girmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle de bu şekilde sempozyumlar yaparak sanatımızı insanlarla paylaşmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Sanat yönetmeni Menossi de sempozyum kapsamında yaklaşık 60 çağdaş mozaik eserin kente kazandırılacağını ifade etti.

        Sanatçı Ceren Karabaki ise iki haftadır yoğun tempoda çalıştıklarını belirterek, eserlerin 28 Ekim'de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu fuayesinde açılacak sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacağını kaydetti.

