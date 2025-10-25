Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da makas atmaya çalışan otomobilin motosiklete çarpması kamerada

        Adana'da trafikte makas atmaya çalışan otomobilin bir motosiklete çarpması araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 12:12 Güncelleme: 25.10.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da makas atmaya çalışan otomobilin motosiklete çarpması kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da trafikte makas atmaya çalışan otomobilin bir motosiklete çarpması araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, önünde seyreden otomobile makas atmaya çalıştığı sırada, aynı yönde ilerleyen Ömer Faruk B'nin idaresindeki motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ve arkasında yolcu Can Ö. yola savruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü ve Can Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, trafikteki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Olağanüstü genel kurul toplantısı başladı
        Olağanüstü genel kurul toplantısı başladı
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi

        Benzer Haberler

        Sürücüsünün makas attığı otomobil, motosiklete çarptı
        Sürücüsünün makas attığı otomobil, motosiklete çarptı
        Kadın girişimci makarna imalathanesi kurma hayalini destekle gerçekleştirdi...
        Kadın girişimci makarna imalathanesi kurma hayalini destekle gerçekleştirdi...
        Adana'da Uluslararası Çağdaş Mozaik Sempozyumu devam ediyor
        Adana'da Uluslararası Çağdaş Mozaik Sempozyumu devam ediyor
        Kadınlar Günü'nde çiçek götürüp, 95 bin dolarlık senet imzalatmışlar
        Kadınlar Günü'nde çiçek götürüp, 95 bin dolarlık senet imzalatmışlar
        Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Adana'da çalışanı tarafından dolandırıldığını iddia eden işletme sahibi suç...
        Adana'da çalışanı tarafından dolandırıldığını iddia eden işletme sahibi suç...