Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor'a 4-2 yenilen Adana Demirspor'da antrenör Hilmi Bozkurt, gençlerden oluşan bir kadroyla iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 16:02 Güncelleme: 25.10.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor'a 4-2 yenilen Adana Demirspor'da antrenör Hilmi Bozkurt, gençlerden oluşan bir kadroyla iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

        Bozkurt, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın bugünkü kadrosunun yüzde 90'nın altyapıdan oluştuğunu belirtti.

        Gençlerin başında ilk kez maça çıktığını ifade eden Bozkurt, şunları dile getirdi:

        "Bugün 'gol atacağız. Rakip isterse 10 tane atsın biz gideceğiz, gol atacağız' dedik. Daha çok gol atabilirdik diye düşünüyorum. Hatasız kul olmaz, hata olacak, gelişeceğiz. Gençlerimiz ikinci yarı inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. İkinci yarıya 0-0 gibi başladık. İki gol bulduk ama ilk yarıda kaçırdıklarımız var. Benim sevincim gençlere bugün bir özgüven inşallah gelmiştir. Biz Adana Demirspor'un geleceğine bakıyoruz. İnşallah bu gençlere takviyeler de yaparak ama çok çalışarak onların önünü açacağız, onlar kulübümüze hizmet verecek."

        Bozkurt, takımın geleceğiyle ilgili kara tabloya katılmadığını ifade etti.

        - İmaj Altyapı Vanspor cephesi

        İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu da rakiplerinin genç oyunculardan oluştuğunu söyledi.

        Rakibin dakikalar geçtikçe direnci artan bir takım olduğuna dikkati çeken Kutlu, "Bizim adımıza maçı erken koparabilmek önemliydi ve bunu başardık. Daha sonra yaptığımız değişiklikler, sarı kartla oyuncularımızı önümüzdeki haftalar için korumak amaçlıydı." diye konuştu.

        Adana Demirspor'un zor durumlar geçirdiğini ve bu gibi takımların zor durumlardan camiaların gücü sayesinde çıktığını vurgulayan Kutlu, "Nasıl bu hale düşüyorlar, nasıl bu hale getiriliyorlar, onların iyice araştırılıp ilgilenmesi ve başka takımların bu hale düşmemesi için önlemlerin Türk futbolunda alınması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme

        Benzer Haberler

        Adana'da "Lider Çocuk Tarım Kampı" düzenlendi
        Adana'da "Lider Çocuk Tarım Kampı" düzenlendi
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Adana Demirspor - Van Spor FK: 2-4
        Adana Demirspor - Van Spor FK: 2-4
        Adana'da tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da makas atmaya çalışan otomobilin motosiklete çarpması kamerada
        Adana'da makas atmaya çalışan otomobilin motosiklete çarpması kamerada
        Sürücüsünün makas attığı otomobil, motosiklete çarptı
        Sürücüsünün makas attığı otomobil, motosiklete çarptı