Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Sosyal medya hesaplarında da örgütün tabanını diri tutmak için paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve yasaklı örgütsel kitap ele geçirildi.

