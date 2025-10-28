Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana temsilcisi kadın futbol takımının hedefi yeniden Süper Lig'de mücadele etmek

        YAKUP SAĞLAM - Adana İdmanyurdu Futbol Takımı, TFF Kadınlar 1. Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayıp 2023-2024 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e dönmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana temsilcisi kadın futbol takımının hedefi yeniden Süper Lig'de mücadele etmek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YAKUP SAĞLAM - Adana İdmanyurdu Futbol Takımı, TFF Kadınlar 1. Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayıp 2023-2024 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e dönmeyi hedefliyor.

        Seyhan ilçesinde 1993'te kurulan kulüp, alt liglerde geçen başarılı yılların ardından 2018-2019 sezonunda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.

        Adana ekibi, 2023-2024 sezonunda müsabakalardan istediği sonuçları alamayınca küme düştü.

        Kadınlar 1. Ligi'nde yeni sezona iddialı başlamak isteyen Adana İdmanyurdu, kadrosunu 3 yabancı oyuncuyla güçlendirdi.

        A Grubu'ndaki ilk maçında Şırnak Kadın Spor Kulübü'nü 5-1 mağlup eden Adana ekibi, ikinci maçında Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübüne 4-0 yenildi.

        Teknik Direktör Necat Bakan yönetimindeki antrenmanlarını Güney Yıldızı Futbol Sahası'nda sürdüren kadın futbolcular, grubu lider tamamlayıp yeniden Süper Lig'de top koşturmayı istiyor.

        - "Bu yıl tek hedefimiz şampiyon olmak"

        Kulüp Başkanı Metin Taylancı, AA muhabirine, köklü bir kulüp olduklarını söyledi.

        Sezona şampiyonluk hedefiyle başladıklarını dile getiren​​​​​​ Taylancı, "Allah nasip ederse şampiyon olmak istiyoruz. Bu yıl tek hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

        Taylancı, altyapıya önem verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Kurulduğu ilk günden bu yana hep üst liglerde mücadele eden ve ligden hiç çekilmeyen Türkiye'deki tek takım biziz. Bu takımı yaşatmak için çok büyük emek verdik. 2010'da Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştirerek kadın futbolunda Brezilya'dan futbolcu transfer eden takım olduk. 2021-2022 sezonunda sponsor desteğiyle güzel bir başlangıç yaptık. Süper Lig'de 7-8 hafta boyunca lider kaldık. İki sezon önce Süper Lig'den 1. Lig'e düştük. Son 2 yıldır sponsorsuz şekilde, kendi imkanlarımızla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Geçmişte A Milli Takım'ın kalecisi, santrforu ve en iyi oyuncuları hep bizim takımdan çıkardı."

        Taylancı, A Milli Takım düzeyine yükselecek en az 3 futbolcularının olduğunu sözlerine ekledi.

        Teknik Direktör Necat Bakan da iyi bir ekip kurup sezona 3 puanla başladıklarını belirterek, "Bu sezon hedefimiz, takımı Süper Lig'e çıkarmak. Plan ve programımızı yaptık, harika şekilde ilerliyoruz. Yabancı oyuncular takıma büyük katkı sağlayacak. Taraftarlarımızdan, 14 hafta boyunca bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz." diye konuştu.

        - Kumru Naz Yılmaz: "Süper Lig hedefi için takıma döndüm"

        Oyunculardan 19 yaşındaki Kumru Naz Yılmaz da futbola 6 yaşında başladığını anlattı.

        Süper Lig deneyiminin olduğunu belirten Yılmaz, "Süper Lig hedefi için takıma döndüm. İnşallah Süper Lig'e çıkabiliriz. İstikrarlı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Tecrübeli bir başkan ve hocaya sahibiz. Umarım bu tecrübeyi değerlendirebiliriz ve yolun sonu şampiyonluk olur." dedi.

        Takımıyla şampiyonluk yaşamak istediğini dile getiren Özge Çelebi ise milli takım kadrosuna girmeyi ve Avrupa'da oynama hayalini gerçekleştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor

        Benzer Haberler

        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sanığa 4 yıl 5 ay 10 gün hapis...
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sanığa 4 yıl 5 ay 10 gün hapis...
        Adana'da 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 22 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 22 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da hırsızlık suçundan yakalanan 3 kardeşten 2'si tutuklandı
        Adana'da hırsızlık suçundan yakalanan 3 kardeşten 2'si tutuklandı
        Adana'da bir kişi tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldürdü
        Adana'da bir kişi tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldürdü