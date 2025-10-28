Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanıyor

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:57 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Adana'da Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Kent protokolünün yanı sıra öğrencilerin ve gazilerin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        - Mersin

        Mersin'de, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Vali Atilla Toros, Tuğamiral Yücel Darcan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törene kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tarsus ilçesinde, etkinlikler kapsamında "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü" düzenlendi.

        - Hatay

        Hatay'da Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunun ardından törene katılanlar İstiklal Marşı'nı okudu.

        Vali Masatlı daha sonra şeref defterini imzaladı.

        İskenderun ilçesinde de Kaymakam Muhammet Önder, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan ve Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de de Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

        Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Altay çağı
        Altay çağı
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Eski sevgilisi tarafından öldürülen Ebru'nun cenazesi ailesine teslim edild...
        Eski sevgilisi tarafından öldürülen Ebru'nun cenazesi ailesine teslim edild...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 4 ay 9 gün hapi...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 4 ay 9 gün hapi...
        Adana'da DEAŞ'a eleman kazandıran 6 şüpheli yakalandı
        Adana'da DEAŞ'a eleman kazandıran 6 şüpheli yakalandı
        Adana'da DEAŞ'a elaman kazandıran 6 şüpheli yakalandı
        Adana'da DEAŞ'a elaman kazandıran 6 şüpheli yakalandı
        Kepengini kaldırıp, boşluktan girdikleri dükkandan cep telefonu çalan 3 kar...
        Kepengini kaldırıp, boşluktan girdikleri dükkandan cep telefonu çalan 3 kar...
        Adana temsilcisi kadın futbol takımının hedefi yeniden Süper Lig'de mücadel...
        Adana temsilcisi kadın futbol takımının hedefi yeniden Süper Lig'de mücadel...