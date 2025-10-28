Adana'da depremde yıkılan Sami Bey Apartmanı ile ilgili 4 sanığın yargılanması sürdü

Adana'daki Sami Bey Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılması sonucu 40 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 2'si firari, 2'si tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve Yapı Kontrol Müdürü Sunay Meydan ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Dava dosyası ile birleşen iddianame kapsamında hakkındaki iddialar hatırlatılarak beyanı alınan sanıklardan Alim Erdoğan, sorumluluğunun yapı ruhsatı vermek olduğunu, binanın statiğiyle ilgili bir görevinin bulunmadığını söyledi.

Binanın beton kalitesine ilişkin kontrol yetkilerinin bulunmadığını öne süren Erdoğan, "Suçlamaları ve aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Beraatime ve adli kontrol tedbirimin kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanık Sunay Meydan da binanın yıkılmasında bir kusurunun olmadığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.