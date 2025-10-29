Adana'da kereste dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Habertürk
        Adana Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 09:36 Güncelleme: 29.10.2025 - 09:36
        Adana'da kereste dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkez Yüreğir ilçesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

