Adana, Hatay ve Mersin'in ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlandı

Anamur ilçesinde de Atatürk Şehir Stadı'nda yapılan törene, Kaymakam Kemal Duru, Garnizon Komutan Albay Serhan Güngör, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Başsavcı Tanju Çatlı katıldı.

Bozyazı ilçesinde Eski Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile ilçe protokolünün katıldığını programda öğrenciler şiir okudu, bisiklet yarışı gerçekleştirildi.

Programa, Kaymakam İsmail Şanal ve Belediye Başkanı Fatih Önge de katıldı.

Gülnar ilçesinde de çelenk sunumunun ardından törenler, Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde devam etti. Etkinlikte, halk oyunları gösterisinin sunuldu, şiirler okundu.

Saimbeyli ilçesinde de gerçekleştirilen etniklikte de Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, törene katılanların bayramını kutladı.

Program, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ve atletizm gösterisi ile geçit töreninin ardından sona erdi.

Kaymakam Arslanköylü, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in Türk milletinin en büyük eseri olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.