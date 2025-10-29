Adana'da "Ailemle Güçlüyüm" standı açıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de standı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bağımlılıkla Mücadele Birimi ile Yeşilay Adana Şubesi işbirliğiyle bir alışveriş merkezinde açılan "Ailemle Güçlüyüm" standında vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu, broşür dağıtıldı.

