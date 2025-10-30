Habertürk
        Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis

        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılan müteahhit Hasan Alpargün'e, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada aynı ceza verildi.

        30.10.2025 - 12:41
        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılan müteahhit Hasan Alpargün'e, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada aynı ceza verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Alpargün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatlar ve bazı müştekiler de duruşma salonunda hazır bulundu.

        Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Alpargün, savunmasında, apartmanı kanunlara uygun inşa ettiğini öne sürerek, şu beyanda bulundu:

        "İnşaatta hiçbir eksik malzeme kullanmadım. 1975 Deprem Yönetmeliği'ne uygun inşaat yaptım. Proje eksiksiz ve kusursuzdur. Binanın iskanını aldım. Ciddi sağlık sorunlarım var, kanser hastasıyım. 33 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

        Davaya katılan müştekiler ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, Alpargün'ün "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Müşteki avukatları da Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporu dikkate alınarak sanığın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını, savcılığın mütalaasını bu yönde değiştirmesini talep etti.

        Beyanların ardından mahkeme heyeti, yeniden "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırdığı Hasan Alpargün'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        - Olay ve yargılama

        Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

        Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

        Hakkında dava açılan Alpargün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Eylül 2024'te görülen karar duruşmasında "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki kararı hukuka aykırı bularak bozmuş ve dosyayı yeniden incelenmek üzere 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

