Adana'da 8 yaşındaki çocuğu darbeden zanlı gözaltına alındı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 8 yaşındaki çocuğu evinin önünde darbeden şüpheli gözaltına alındı.
Dağlıoğlu Mahallesi'nde 8 yaşındaki A.B, evinin önünde bir kişi tarafından darbedildi.
Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Orhan A'yı yakaladı.
Şüphelinin, iş yerine torpil attığı gerekçesiyle kovaladığı çocuğu darbettiği öne sürüldü.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Orhan A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
