Adana'da "Kültür ve Sanat Şöleni" düzenlendi

Polis Eşleri Derneği Adana Şube Başkanlığını yürüten İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın eşi Sanem Arıkan, etkinliği şehit ve gazi çocuklarının da aralarında bulunduğu öğrencilerle izledi.

Etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanı verilen sanatçılar tarafından gösteriler sahnelendi.

Adana'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, "Kültür ve Sanat Şöleni" gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.