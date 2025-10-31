Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 4 yıl 4 ay hapis cezası

Adana'da internet üzerinden ikinci el beyaz eşya satışı ilanıyla bir kişiyi 20 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa, 4 yıl 4 ay hapis ve 80 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık U.Ü. ve müşteki S.K. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki S.K'nin internet sitesinde ikinci el çamaşır makinası ve buzdolabı ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık U.Ü'nün, kendi banka hesabına 20 bin lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın S.K. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu belirterek, U.Ü'nün "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.