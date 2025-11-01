Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 09:46 Güncelleme: 01.11.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerinin, 28 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler E.K. (19), A.K. (19), M.S.A. (22), M.K. (25), Z.C. (31) ve Y.K'nin (33) polisteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K, Y.K. ve M.S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.K, M.K. ve Z.C. yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Polis, terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırmaya çalıştıkları iddia edilen 6 zanlıyı 28 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına almıştı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve yasaklı örgütsel kitap ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor

        Benzer Haberler

        Sosyal medyada DEAŞ propagandası yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Sosyal medyada DEAŞ propagandası yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Adana'da 884 polis ile dronlu asayiş uygulaması; aranan 72 kişi yakalandı
        Adana'da 884 polis ile dronlu asayiş uygulaması; aranan 72 kişi yakalandı
        Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
        Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
        Adana'da bir ev yandı
        Adana'da bir ev yandı
        Saimbeyli'de "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" eğitim programı düzenlendi
        Saimbeyli'de "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" eğitim programı düzenlendi
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 4 yıl 4 ay hapis cezası
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 4 yıl 4 ay hapis cezası