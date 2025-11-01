Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerinin, 28 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler E.K. (19), A.K. (19), M.S.A. (22), M.K. (25), Z.C. (31) ve Y.K'nin (33) polisteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K, Y.K. ve M.S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.K, M.K. ve Z.C. yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis, terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırmaya çalıştıkları iddia edilen 6 zanlıyı 28 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına almıştı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve yasaklı örgütsel kitap ele geçirilmişti.
