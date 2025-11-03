Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İslim K. idaresindeki 31 AYD 39 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda önce Resul T'nin kullandığı elektrikli bisiklete sonra da refüjdeki sinyalizasyon direğine çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Resul T, ambulansla 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
