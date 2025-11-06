Zeray Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Adana'da 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın bir blokunun 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin davada açıklanan esasa ilişkin mütalaada, 1'i tutuklu 11 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı Ali Şevik, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklar inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı ve 9 eski kamu görevlisi ile avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, toplanan deliller ve Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden gelen bilirkişi raporu dikkate alınarak, 11 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.