        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Pozantı ilçesinde Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz dualarla anıldı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 13:24 Güncelleme: 06.11.2025 - 13:24
        Pozantı ilçesinde Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz dualarla anıldı
        Adana'nın Pozantı ilçesinde Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için mevlit okutuldu.

        İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 Kasım 2024'te şehit olan Öz için Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü'nde mevlit programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehit için dua edildi.

        Programa, Öz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz, Belediye Başkanı Ali Avan ve MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı ile vatandaşlar katıldı.

