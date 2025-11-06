Adana'da gübre ve tarım ilacı satan işletmeler denetlendi
Adana'nın Kozan ilçesinde gübre ve tarım ilacı satan işletmelere yönelik denetim yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş'ın da katıldığı çalışmada ekipler, iş yerlerindeki ürünlerin ambalajları ile etiket ve lisans bilgileri kontrol etti.
Ekipler, gübre ve tarım ilacı satan kişilere uyarılarda bulundu.
Karataş, sahte veya kaçak gübre kullanımının toprak sağlığını riske attığını belirterek, çiftçilerden bu malzemeleri yetkili bayilerden, faturalı ve ambalajlı şekilde temin etmelerini istedi.
