        Adana Haberleri

        Adana'da gübre ve tarım ilacı satan işletmeler denetlendi

        Adana'nın Kozan ilçesinde gübre ve tarım ilacı satan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:07 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:07
        Adana'da gübre ve tarım ilacı satan işletmeler denetlendi
        Adana'nın Kozan ilçesinde gübre ve tarım ilacı satan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş'ın da katıldığı çalışmada ekipler, iş yerlerindeki ürünlerin ambalajları ile etiket ve lisans bilgileri kontrol etti.

        Ekipler, gübre ve tarım ilacı satan kişilere uyarılarda bulundu.

        Karataş, sahte veya kaçak gübre kullanımının toprak sağlığını riske attığını belirterek, çiftçilerden bu malzemeleri yetkili bayilerden, faturalı ve ambalajlı şekilde temin etmelerini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

