Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        ABD'de tutukevindeki Türk bilim insanının ailesinden kefalet için yardım çağrısı

        ABD'de kendisinden bir süre haber alınamayan ve daha sonra New York Buffalo Federal Tutukevi'nde olduğu ortaya çıkan Türk bilim insanı Furkan Dölek'in 50 bin dolar karşılığında kefaletle tahliye edilmesi kararı üzerine Adana'da yaşayan ailesi, bu ücretin toplanabilmesi için destek çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 13:51 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de tutukevindeki Türk bilim insanının ailesinden kefalet için yardım çağrısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'de kendisinden bir süre haber alınamayan ve daha sonra New York Buffalo Federal Tutukevi'nde olduğu ortaya çıkan Türk bilim insanı Furkan Dölek'in 50 bin dolar karşılığında kefaletle tahliye edilmesi kararı üzerine Adana'da yaşayan ailesi, bu ücretin toplanabilmesi için destek çağrısında bulundu.

        Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde yaşayan anne Zuhal ve baba Hasan Dölek, oğullarının tahliyesi için yakın çevrelerinin de desteğiyle başlattıkları "Gofundme" platformundaki bağış kampanyasına destek istedi.

        Anne Zuhal Dölek, AA muhabirine, çocuğunun özgürlüğüne kavuşmasını en büyük arzusu olarak açıkladı.

        Bunun için Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve yardımseverlerin desteğini beklediklerini belirten Dölek, şunları söyledi:

        "Oğlumun ABD'de bir arkadaşı var, yine bize yardımcı olan bir arkadaşımız var. Onlar Furkan için bir kampanya başlattılar. İnşallah Furkan'ı dışarı çıkartırsak kefaletin geri ödenmesi durumunda bunu tekrardan orada hukuk mücadelesi veren Türkler için kullanacağız. Kefaletini toparlayabilirsek, inşallah çocuğumuz özgürlüğüne kavuşursa tekrar çalışmalarına, hayatına devam edecek. Yarım kalan çok deneyleri, projeleri var. Bunları gerçekleştirmek istiyor, içeride bunların kaygısını çekiyor."

        Dölek, Dışişleri Bakanlığının, konsolosluğun ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) her zaman kendilerinin yanında olduğunu belirterek, iş insanlarından da bu kefalet ücretinin toplanması için destek istedi.

        - "Devletimiz arkamızda çok büyük destek"

        Oğluyla en son bu sabah telefonla görüştüğünü ifade eden Dölek, şunları dile getirdi:

        "Oğluma '(Kefalet ücretini) Ayarlayacağız inşallah en kısa zamanda çıkacaksın' dedim. 'Anne, çok ümitlenmek istemiyorum, olmayabilir. Lütfen çok umutlanmayın, ben çok ümitleniyorum, sonra hayal kırıklığına uğruyorum' dedi. Ona da çok üzüldüm. Bekliyoruz, inşallah toparlayacağız. Devletimiz arkamızda çok büyük destek, bu desteği her zaman hissettik, yine hissediyoruz. İnşallah en kısa sürece ayarlayıp bunu sonlandıracağız, oğlumuz özgürlüğüne kavuşacak."

        Baba Hasan Dölek de kampanya sayesinde oğlunun bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını beklediklerini kaydetti.

        - Türk bilim insanı Dölek'ten haber alınamamıştı

        ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek, Mart 2024'te ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğunu tespit etmiş, bunu ABD'li yetkililerle paylaşmış ve sosyal medya üzerinden de duyurmuştu.

        Bu paylaşım üzerine Dölek, Nisan 2024'te işten çıkarılmış ve vizesi iptal edilmişti.

        Akademik araştırmalar için verilen vizenin iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve Kanada'ya doğru protesto yürüyüşü başlatmıştı.

        CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.

        Bu durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla protesto eden Dölek'ten 27 Ağustos'tan sonra haber alınamamıştı.

        Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu 4 Eylül'de Dölek'in, New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıkmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı

        Benzer Haberler

        ABD'de tutuklanan araştırma görevlisinin 50 bin dolar kefaletle tahliyesine...
        ABD'de tutuklanan araştırma görevlisinin 50 bin dolar kefaletle tahliyesine...
        Lösemiyi yenen genç, başka hastaların mücadelesine destek oluyor
        Lösemiyi yenen genç, başka hastaların mücadelesine destek oluyor
        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla tutuklanan 3 sanığa 5 yıl 7 ay 15'şer gün...
        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla tutuklanan 3 sanığa 5 yıl 7 ay 15'şer gün...
        Adana'da iki aracın aynı yerde kaza yapması kamerada
        Adana'da iki aracın aynı yerde kaza yapması kamerada
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 40 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 40 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da sahte içki operasyonunda 16 zanlı yakalandı
        Adana'da sahte içki operasyonunda 16 zanlı yakalandı