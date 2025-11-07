Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Atatürk'ü Anma Konseri" verdi

Konserde tiyatro sanatçıları Engin Yüksel ve Meryem Asil ise Atatürk'ün hayatından kesitleri dinleyicilere aktardı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda şef Eray İnal'ın yönettiği konserde, soprano Beril Yürekli El ve tenor Emre Akkuş solist olarak sahne aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.