        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 17:43 Güncelleme: 11.11.2025 - 17:43
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 8 Mart 2024'te Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ikametinde sigara paketine gizlediği 46,03 gram sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Adresteki mutfak dolabı içinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, A.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden A.K, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

