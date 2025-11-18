Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 15:48 Güncelleme: 18.11.2025 - 15:48
        Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Girne Bulvarı'nda M.S.D.'nin kullandığı 01 DTC 81 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Kineş'e (70) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin incelemesi sonucunda hayatını kaybettiği belirlenen Kineş'in cenazesi morga kaldırıldı.

        Polis ekipleri, sürücü M.S.D.'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

