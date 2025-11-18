Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Girne Bulvarı'nda M.S.D.'nin kullandığı 01 DTC 81 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Kineş'e (70) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin incelemesi sonucunda hayatını kaybettiği belirlenen Kineş'in cenazesi morga kaldırıldı.
Polis ekipleri, sürücü M.S.D.'yi gözaltına aldı.
