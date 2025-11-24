Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da aile sağlığı merkezinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Pozantı ilçesinde aile sağlığı merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 16:41 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da aile sağlığı merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Pozantı ilçesinde aile sağlığı merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

        Zafer Mahallesi'nde içerisinde diş polikliniği ve ambulans merkezi de olan 5 katlı binanın birinci katındaki aile sağlığı merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Binadaki kişileri tahliye eden ekipler, dumandan kurtulmak için bir odanın penceresine çıkan sağlık çalışanını merdivenle indirdi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, binada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Yapay zeka 'en tehlikeli' mahallelerden gösterdi, yaşayanların görüşleri fa...
        Yapay zeka 'en tehlikeli' mahallelerden gösterdi, yaşayanların görüşleri fa...
        Adana'da Öğretmenler Günü'nde şehit olan polis memuru adını taşıyan okulda...
        Adana'da Öğretmenler Günü'nde şehit olan polis memuru adını taşıyan okulda...
        Adana'da otomobil gasbettikleri iddia edilen 2 sanığa 15 yıla kadar hapis i...
        Adana'da otomobil gasbettikleri iddia edilen 2 sanığa 15 yıla kadar hapis i...
        Vali Köşger, "Organize suç örgütlerinin 1,2 milyar TL değerinde mal varlığı...
        Vali Köşger, "Organize suç örgütlerinin 1,2 milyar TL değerinde mal varlığı...
        Çiğdem öğretmen, yangında ölen emniyet müdürü eşini 24 Kasım'da toprağa ver...
        Çiğdem öğretmen, yangında ölen emniyet müdürü eşini 24 Kasım'da toprağa ver...
        Adana Demirspor'un tesislerine icra geldi
        Adana Demirspor'un tesislerine icra geldi