Adana, Mersin ve Osmaniye ilçelerinde de Öğretmenler Günü kutlandı

Okul Müdürü Mehmet Üste, öğrencileri geleceğe donanımlı ve özgüven sahibi olarak hazırlayan tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Bozyazı ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören sonrasında merhum öğretmenlerin mezarlarına çiçek bırakıldı.

Aladağ Öğretmenevi'nde devam eden programda Kaymakam Sançar Batuhan Kurdu, öğretmenlere gül, meslekte 20'nci yılını dolduran eğitimcilere de plaket verdi.

Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

