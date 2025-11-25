Adana'da trafik polisleri havalı korna denetimi yaptı
Adana'da trafik polislerince toplu taşıma araçlarında havalı korna kullanımına yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, vatandaşların korna seslerine ilişkin şikayetleri üzerine kent genelinde çalışma başlattı.
Denetimde toplu taşıma araçlarını durduran ekipler, havalı korna kullanan sürücülere ceza kesti.
Ekipler, çeşitli eksikliklerden dolayı 12 aracı trafikten men etti.
