        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da trafik polisleri havalı korna denetimi yaptı

        Adana'da trafik polislerince toplu taşıma araçlarında havalı korna kullanımına yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 16:38 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:38
        Adana'da trafik polisleri havalı korna denetimi yaptı
        Adana'da trafik polislerince toplu taşıma araçlarında havalı korna kullanımına yönelik denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, vatandaşların korna seslerine ilişkin şikayetleri üzerine kent genelinde çalışma başlattı.

        Denetimde toplu taşıma araçlarını durduran ekipler, havalı korna kullanan sürücülere ceza kesti.

        Ekipler, çeşitli eksikliklerden dolayı 12 aracı trafikten men etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

