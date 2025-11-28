Adana'da evlerinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilen iki kardeş tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde ruhsatsız 3 tabanca bulunan iki kardeş tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde ruhsatsız 3 tabanca bulunan iki kardeş tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğunu belirledikleri Gülbahçesi Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada ruhsatsız biri otomatik 3 tabanca ile 81 mermi ve 5 şarjör ele geçirildi.
Bunun üzerine ikametteki Serkan ve kardeşi Mehmet Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.