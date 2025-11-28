Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da evlerinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilen iki kardeş tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde ruhsatsız 3 tabanca bulunan iki kardeş tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 09:44 Güncelleme: 28.11.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da evlerinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilen iki kardeş tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde ruhsatsız 3 tabanca bulunan iki kardeş tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğunu belirledikleri Gülbahçesi Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada ruhsatsız biri otomatik 3 tabanca ile 81 mermi ve 5 şarjör ele geçirildi.

        Bunun üzerine ikametteki Serkan ve kardeşi Mehmet Ö. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        "Avrupa’da ritmi buldu sıra derbide!"
        "Avrupa’da ritmi buldu sıra derbide!"
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Gardıroptan cephanelik çıktı: Kardeşler "Hasmımız çok" savunması yaptı
        Gardıroptan cephanelik çıktı: Kardeşler "Hasmımız çok" savunması yaptı
        ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi
        ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi
        Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye is...
        Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye is...
        Adana Valisi Köşger: "1 milyar TL'lik yatırım hayata geçiriliyor" Adana Val...
        Adana Valisi Köşger: "1 milyar TL'lik yatırım hayata geçiriliyor" Adana Val...
        Apartman dairesi alevlere teslim oldu Adana'da bir apartmanın 6'ncı katında...
        Apartman dairesi alevlere teslim oldu Adana'da bir apartmanın 6'ncı katında...
        Uzmanı uyardı: "Sezeryan sonrası sezeryan izi ihtimali gözden kaçırılmamalı...
        Uzmanı uyardı: "Sezeryan sonrası sezeryan izi ihtimali gözden kaçırılmamalı...