Adana'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Sürücüsünün inmesinin ardından kontrolsüz şekilde bulvarda bir süre ilerleyen otomobil, daha sonra refüje çarparak durdu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

