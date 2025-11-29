Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden biri yaşamını yitirdi

Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir berber dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralanmıştı.

Diğer yaralılar Eren Bildik (24), Abdullah Demirtaş (40), Fatih Eynallı (50), Arif Doğan (44), Orhan Bozateş ve Zülfü Dağoğlu'nun tedavileri devam ediyor.

Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde bir berber dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Ayhan Bozateş (37) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Adana'da berberde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

