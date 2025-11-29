Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

        Adana'da berberde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 21:12 Güncelleme: 29.11.2025 - 21:12
        Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
        Adana'da berberde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde bir berber dükkanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        İki tarafın da silah kullandığı kavgada, Eren Bildik (24), Abdullah Demirtaş (40), Fatih Eynallı (50), Arif Doğan (44), Ayhan Bozateş (37), Orhan Bozateş ve Zülfü Dağoğlu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

