Adana'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil, traktör ve kamyonun karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İbrahim G. idaresindeki 01 ACK 743 plakalı traktör, Kozan-Adana kara yolunda Şükrü B. yönetimindeki 01 CDC 96 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Aynı istikamette ilerleyen İsa Y. idaresindeki 01 AJU 130 plakalı kamyon da kaza yapan traktör ve otomobile çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Şükrü B. ve yanında bulunan Ayten B, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
