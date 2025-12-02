Habertürk
Habertürk
        Feke'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Giriş: 02.12.2025 - 16:38 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:38
        Feke'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Çandırlar Mahallesi Göğharman mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Feke Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile 3 arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

