        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da "Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et" etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 20:57 Güncelleme: 02.12.2025 - 20:57
        Adana'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et" etkinliği gerçekleştirildi.

        Gönüllü Anneler Topluluğunca, çeşitli kamu kurumlarının desteğiyle Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ve aileleri kent protokolüyle bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, programda, etkinliğin, engellilerin hayata tutunuşunu simgeleyen güçlü bir ifade olduğunu söyledi.

        ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de üniversitenin kapısının herkese açık olduğunu belirterek anlamlı bir programa ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından özel gereksinimli çocuklar, kent protokolü ve polislerle dans etti, çeşitli gösteriler sundu.

        Etkinliğe, Vali Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, eski milli futbolcu Tanju Çolak ve kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.

