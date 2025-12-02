Adana'da kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Batuhan Şahanalan'a çarptı.
Şahanalan''ın yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahanalan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
