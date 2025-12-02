Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 23:30 Güncelleme: 02.12.2025 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

        Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Batuhan Şahanalan'a çarptı.

        Şahanalan''ın yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahanalan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        "Gerekirse Venezuela'yı vururuz"
        "Gerekirse Venezuela'yı vururuz"
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"

        Benzer Haberler

        Adana'da "Kimliğin Öteki Hali" sergisi açıldı
        Adana'da "Kimliğin Öteki Hali" sergisi açıldı
        Adana'da "Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et" etkinliği düzenlendi
        Adana'da "Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et" etkinliği düzenlendi
        Yolun karşısına koşarken kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı; kaza anı...
        Yolun karşısına koşarken kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı; kaza anı...
        Bakan Yerlikaya, Kozan'da taziye ziyaretinde bulundu
        Bakan Yerlikaya, Kozan'da taziye ziyaretinde bulundu
        Seyhan Nehri'nde balık ölümleri
        Seyhan Nehri'nde balık ölümleri
        Feke'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Feke'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı