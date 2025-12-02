Adana'da kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Şahanalan''ın yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Batuhan Şahanalan'a çarptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.