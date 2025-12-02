Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da "Kimliğin Öteki Hali" sergisi açıldı

        Adana'da "Kimliğin Öteki Hali" tekstil sanatı sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 22:16 Güncelleme: 02.12.2025 - 22:16
        Adana'da "Kimliğin Öteki Hali" sergisi açıldı
        Adana'da "Kimliğin Öteki Hali" tekstil sanatı sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Fazilet Ceyhanlı tarafından, çaydan elde edilen vegan derilerden hazırlanan sergi, 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde açıldı.

        Ceyhanlı, AA muhabirine, sergideki çalışmaların iki zıt meteryali buluşturan kavramsal bir kurgu üzerine inşa edildiğini söyledi.

        Sergiyi açtığı için mutlu olduğunu dile getiren Ceyhanlı, "Bu sergide yapay elyaflarla tamamen organik bir dokudan elde ettiğim biyomalzemeyi bir araya getirdim. Kurgulamak istediğim şey, insanların rüyalarındaki karakterleriyle gerçek hayattaki kimliklerinin zaman zaman zıtlık taşımasıydı. Bu durum çoğu zaman bir giz olarak kalır. Serginin adı da bu düşünceden geliyor." dedi.

        Sergi, 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

