        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Pozantı'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 19:48 Güncelleme: 03.12.2025 - 19:48
        Pozantı'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı
        Adana'nın Pozantı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, devletin tüm imkanlarıyla özel bireylerin yanında olduğunu belirtti.

        Sevgi, dayanışma ve empatiyle her engelin aşılabileceğini belirten Cengiz, bu farkındalığı oluşturan ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Ali Avan da özel çocuklar için yaşam alanları oluşturmak ve hayatlarını kolaylaştırmada farkındalık oluşması gerektiğini kaydetti.

        Palyaçoların da yer aldığı programda yüz ve parmak boyama etkinlikleri yapıldı, oyunlar oynandı.

