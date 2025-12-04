Adana'da "Aile İçi İletişim" semineri düzenlendi
Adana Barosunca, "Aile İçi İletişim" konulu seminer düzenledi.
Baro Saymanı Avukat Zülal Elmalı Erdem, Baro Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, mesleki eğitimler ve panellere önem verdiklerini belirtti.
Çocuk Gelişimi ve Aile Danışmanı Ayşe Ergin, katılımcılara, aile içi çatışmaların çocuğun gelişim sürecindeki olumsuz etkileri konusunda bilgi verdi.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamil Nazik de "Aile İçi Çatışma ve Etkileyen Faktörler" konusunda sunum yaptı.
