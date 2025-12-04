Adana'da hayırsever desteğiyle yaptırılacak kardiyoloji merkezinin temeli atıldı

Adana'da hayırsever iş adamı Bekir Sütcü ve kardeşleri tarafından yaptırılacak Fatma Sütcü Kardiyoloji Merkezi'nin temeli törenle atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Yerleşkesi'nde düzenlenen törende, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü ve kardeşlerine teşekkür etti.

Sütcü'nün kendi sektöründe işini hakkıyla yapan bir sanayici olduğunu belirten İnan, şöyle konuştu:

"Dünyada biliyoruz ki bazı insanlar, medeniyetler sadece akıllarını kullanıyorlar. Bu akıllarının da neye hizmet ettiklerini düşünmeden kullanıyorlar. Bazı insanlar da sadece duygularıyla yaşarlar. Allah akıl eden kalplerden bahseder. Bizler akleden, kalpleri olan medeniyetin temsilcileri olarak bu medeniyeti geleceğe taşımakla mükellef insanlarız. Bu anlamda 'paylaştığın senindir, kazandığın değil' prensibini kıymetli, Sütcü'nün babası Abdi ve Fatma annemizden öğrendik. Gerçekten çok kıymetli tam bir akleden kalp prensibi. Bu anlamda, başta Bekir Sütcü olmak üzere bütün Sütcü ailesine teşekkür ediyorum."

Kente, ülkeye yatırım yapılması ve istihdam oluşturulması için iş adamlarına çağrıda bulunan Vali Köşger, bunların da birer hayır olduğunu ifade etti.

Vali Köşger, hayırsever ailenin daha önce de ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasını yaptırdığını anımsatarak, "Allah onlara rahmetiyle muamele etsin. En büyük eser, sonradan arkanızdan hayır hasenatla dua ettirecek nesil bırakmaktır. Abdi ve Fatma Sütcü büyüklerimiz şanslılar, arkalarından evlatları amel defterini açık tutuyorlar. Allah hayırlarını kabul etsin." diye konuştu.

Kalp krizinden 2009'da hayatını kaybeden Fatma Sütcü'nün isminin verileceği merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Köşger, merkezin modern alet ve cihazlarla donatılmış, hastayı yormadan şifaya kavuşturup taburcu edecek şekilde inşa edileceğini belirtti.

Vali Yavuz Selim Köşger de devletin son yıllarda sağlık alanında büyük işler yaptığını, şehir hastanelerinin de bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü de bu törenin sadece bir inşaat projesi değil, memleketlerine olan vefa borçlarının göstergesi olduğunu dile getirdi.

Ticaretin getirdiği kaynakları insana ve topluma yatırım olarak geri döndürmenin iş etiklerinin bir parçası olduğunu vurgulayan Sütcü, "Bu hastanenin temeline harç koymak, bir insanının yaşam kalitesine yatırım yapmaktır. Bunun ise uzun vadede elde edilen her bilançodan daha kıymetli bir miras olduğuna inanıyoruz." dedi.

Sütcü, aile olarak baba ve anneleri adına kurdukları Sütcü Sağlık Hizmetleri ve Eğitim Vakfı aracılığıyla sağlık ve eğitim alanında hizmetlerine devam ettiklerini belirtti.

Aslen Kayserili olmalarına rağmen doğdukları yeri de doydukları yeri de hiçbir zaman unutmadıklarını dile getiren Sütcü, merkezin bu aşamaya gelmesinde kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın duasının ardından katılımcılar butona basarak bir yılda bitirilmesi hedeflenen merkezin ilk harcının dökümünü gerçekleştirdi.