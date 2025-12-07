Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çınarlı Mahallesi'ndeki binanın altıncı katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar oluştu.
