Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 12:45 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeki 01 V 4469 ve 80 ADG 702 plakalı otomobiller çarpıştı.

        Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!
        Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Kurak kasım! Yüzde 18'lik büyük düşüş!
        Kurak kasım! Yüzde 18'lik büyük düşüş!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Sındırgı ve Simav için Santorini benzetmesi!
        Sındırgı ve Simav için Santorini benzetmesi!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım

        Benzer Haberler

        Soğuk hava astım ataklarını tetikliyor
        Soğuk hava astım ataklarını tetikliyor
        Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri yeni yıl etkinliği...
        Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri yeni yıl etkinliği...
        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Hazineye ait araziyi kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürüle...
        Hazineye ait araziyi kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürüle...
        Kamyonun sollama manevrası kazaya neden oluyordu: O anlar kamerada
        Kamyonun sollama manevrası kazaya neden oluyordu: O anlar kamerada
        Uzmanından H3N2 uyarısı: "2026 yılı Mart ayına dikkat" H3N2 hastaneleri dol...
        Uzmanından H3N2 uyarısı: "2026 yılı Mart ayına dikkat" H3N2 hastaneleri dol...