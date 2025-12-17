Adana 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeki 01 V 4469 ve 80 ADG 702 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
