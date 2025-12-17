Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Hazineye ait araziyi kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 sanığa dava

        Adana'da kendilerini kamu personeli olarak tanıttıkları kişiyi hazineye ait araziyi kiralayacakları bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 2 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Giriş: 17.12.2025 - 10:53 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:53
        Hazineye ait araziyi kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 sanığa dava
        Adana'da kendilerini kamu personeli olarak tanıttıkları kişiyi hazineye ait araziyi kiralayacakları bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 2 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen tutuksuz A.S. ve T.Ş. için yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

        Sanıkların "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, müşteki M.A'nın merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki hazine arazisini kiralamak için Rusya'da bulunan yeğeni L.C.A. vasıtasıyla A.S. ve T.Ş. ile tanıştığı anlatıldı.

        Kendilerini kamu personeli gibi gösteren A.S. ve T.Ş'nin, ecrimisil bedeli adı altında sahte evrak hazırlayıp M.A'ya verdiği iddianamede yer aldı.

        İddianamede sanıkların, arazinin sürülmesi, zeytin dikimi, fidan bakımı ve resmi işlemler gibi bahanelerle müştekiden 450 bin lira aldıkları, daha sonra A.S. ve T.Ş'ye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan M.A'nın polise başvurduğu belirtildi.

        İfadelerinde haklarındaki suçlamaları reddeden 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

