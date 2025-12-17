Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri yeni yıl etkinliği düzenleyecek

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, yeni yıl karma konseri ve sahne performansıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

        Giriş: 17.12.2025 - 11:00 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:00
        Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri yeni yıl etkinliği düzenleyecek
        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, yeni yıl karma konseri ve sahne performansıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

        Konservatuvar Müdürü Ülviyye Akbaş, AA muhabirine, Mithat Özsan Amfisi'nde 24 Aralık Çarşamba saat 14.00'te düzenlenecek etkinlikte, müzik ve sahne sanatları bölümlerindeki öğrencilerin çalışmalarının sergileneceğini söyledi.

        Akbaş, ücretsiz programda, piyano, yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar ile opera, şan ve bale alanlarında hazırlanan performansların izleyiciyle buluşacağını kaydetti.

