Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri yeni yıl etkinliği düzenleyecek
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, yeni yıl karma konseri ve sahne performansıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, yeni yıl karma konseri ve sahne performansıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak.
Konservatuvar Müdürü Ülviyye Akbaş, AA muhabirine, Mithat Özsan Amfisi'nde 24 Aralık Çarşamba saat 14.00'te düzenlenecek etkinlikte, müzik ve sahne sanatları bölümlerindeki öğrencilerin çalışmalarının sergileneceğini söyledi.
Akbaş, ücretsiz programda, piyano, yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar ile opera, şan ve bale alanlarında hazırlanan performansların izleyiciyle buluşacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.