Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, arkasındaki kişi yaralandı.
İmamoğlu ilçesi çevre yolunda Semih Büyüköztürk yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilip refüje çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, sürücü Büyüköztürk'ün yaşamını yitirdiğini, yolcu konumundaki Cem Toklu'nun ise yaralı olduğunu belirledi.
Yaralı Toklu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Büyüköztürk'ün cenazesi de incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
