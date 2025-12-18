Adana'da seyir halindeki tankerde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Yangın nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Yangın yerine ulaşan ekipler 01 DN 772 çekici plakalı tankerde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Pozantı-Tarsus Otoyolu Çamalan mevkisindeki tankerde yangın çıktığı ve ormanlık alana sıçradığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

