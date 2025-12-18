Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da seyir halindeki tankerde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki tankerde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 04:07 Güncelleme: 18.12.2025 - 04:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da seyir halindeki tankerde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki tankerde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Pozantı-Tarsus Otoyolu Çamalan mevkisindeki tankerde yangın çıktığı ve ormanlık alana sıçradığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın yerine ulaşan ekipler 01 DN 772 çekici plakalı tankerde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale etti.

        Ekiplerce söndürülen yangın sonucu tanker kullanılamaz hale geldi, bazı ağaçlar kısmen yandı.

        Yangın nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmas...
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmas...
        Adana'da yatağa bağımlı gencin film izleme hayali sağlık ekiplerince gerçek...
        Adana'da yatağa bağımlı gencin film izleme hayali sağlık ekiplerince gerçek...
        Adana'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı
        Adana'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı
        Bakan Yardımcısı Ağar: "Adana'da bu yılın ilk 11 ayında ihracat tutarı yakl...
        Bakan Yardımcısı Ağar: "Adana'da bu yılın ilk 11 ayında ihracat tutarı yakl...
        Adana'da Türk Ticaret Bankası Çukurova Şubesi'nin açılışı yapıldı
        Adana'da Türk Ticaret Bankası Çukurova Şubesi'nin açılışı yapıldı